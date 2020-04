Wie der Sommerurlaub keine Reise ins Ungewisse wird

Ich überlege mir jetzt, günstig in einem Nobelort wie Lech zu buchen. Wenn ich dort im Sommer noch immer Angst vor einer Ansteckung haben muss, kann ich kostenlos stornieren?

Das ist nicht gesagt. Entscheidend wird der Buchungszeitpunkt und die Situation zum Zeitpunkt der Reise sein. „Wer einen Urlaub in einer Region bucht, die gerade stark vom Virus betroffen ist, wird später schwer argumentieren können, dass er sich jetzt vor einer Ansteckung fürchtet.“ Anders ist das für all jene, die buchen und von einer Verschlechterung der Lage überrascht werden. Somit könnte der jetzige Buchungszeitpunkt problematisch sein. „Schließlich haben wir jetzt die Ausgangsbeschränkungen und können überhaupt nicht auf Urlaub fahren. Das kann in zwei Wochen schon anders sein.“

Viele Sehenswürdigkeiten meiner gebuchten Rundreise sind gesperrt. Kann ich kostenlos stornieren?

Vermutlich wird der Reiseveranstalter von sich aus die Reise absagen. Tut er es nicht, kann man mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage argumentieren und kostenlos vom Vertrag zurücktreten.

Ich habe eine Stornoversicherung abgeschlossen. Kann ich meine Reise jetzt kostenlos canceln, wenn ich aus Angst vor einer Ansteckung daheim bleiben will?

Die Angst vor einer Ansteckung ist meist kein versichertes Ereignis. Ein solches wäre etwa die plötzliche Erkrankung des Versicherten, der Tod eines nahen Angehörigen usw. Was genau durch die Versicherung abgedeckt ist, steht in Vertragsbedingungen.

Ich wollte zur Fußball-EM nach Amsterdam, jetzt ist diese verschoben und ich will daheim bleiben.

Wer ein Paket – Ticket, Hotel, Flug – gekauft hat, hat gute Argumente: Der Vertragsgrund ist weggefallen. Wer Flug/Hotel/Ticket auf eigene Faust gebucht hat, hat es schwerer. „In vielen Ländern kann man das Hotel nicht kostenlos stornieren“, weiß Forster. Etwa in den Niederlanden, wo Hoteliers argumentieren, dass sie ihrem Job ja nachkommen und die Austragung der EM nicht Vertragsbestandteil ist. Ob die Hotels zur geplanten EM-Zeit wirklich offen haben, bleibt abzuwarten. Haben sie geschlossen, hat man Recht auf ein kostenloses Storno.

Ich habe Karten für eine Veranstaltung gekauft, die abgesagt oder verschoben wurde. Bekomme ich mein Geld zurück?

Das hängt vom Recht des Staates ab, in dem die Veranstaltung über die Bühne geht. „Wir hatten eine Konsumentin, die ein Ticket für ein Event in Schweden hatte, das von Mai auf Oktober verschoben wurde“, sagt Forster. In diesem Fall hatte die Konsumentin ein Recht auf Rückerstattung des Ticketpreises. Auch bei Veranstaltungen in Österreich haben Kunden aus Sicht der Konsumentenschützer dieses Recht. Sie raten Konsumenten, sich per Mail an den Veranstalter und die Firma, die das Ticket verkauft hat, zu wenden.

Ich habe in ein paar Wochen nur ein Hotelzimmer, also keine Pauschalreise, gebucht. Kann ich kostenlos stornieren?

Zum Teil kann man, egal ob direkt im Hotel oder über eine Buchungsplattform gebucht wurde, sowieso bis kurz vor der Abreise kostenlos oder kostengünstig stornieren. Details stehen in den Vertragsbedingungen. Falls das bei Ihrer Buchung nicht so ist, müssten Sie zuwarten, wie sich die Lage entwickelt. Auch hier gilt: Kurz vorher (ca. 1 Woche) kann es unter Umständen ein kostenloses Rücktrittsrecht geben. Das hängt vom Recht des Staates ab, wo das Hotel liegt.

Ich habe nur eine Unterkunft (Hotel, Appartement) gebucht. Ich soll innerhalb der nächsten 7 Tage verreisen. Die Unterkunft ist aber gar nicht erreichbar, weil man in diesen Ort nicht einreisen darf; es gibt Straßensperren. Kann ich kostenlos stornieren?

Auch hier gilt das Recht des Staates, in dem das Hotel liegt. In Österreich und Italien ist es so geregelt, dass der Vertrag dann hinfällig wird. Sie schulden keine Stornogebühr, bekommen die Anzahlung retour.