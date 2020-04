Warum der Sommerurlaub diesmal vielleicht weniger kosten wird

Auch wenn im Sommer die Ferienhotellerie im Fokus steht, war der Wien Tourismus seit Jahren ein verlässlicher Wachstumstreiber. „Jeder neunte Job in der Stadt hängt an der Hotellerie und Gastronomie“, sagt Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner. Mehr als 80 Prozent der Gäste reisen aus dem Ausland an, eines der Zugpferde ist der Kongresstourismus. Doch jetzt ist fraglich, wann Großveranstaltungen wieder erlaubt sind. Das stellt Veranstalter vor Herausforderungen. Viele Kongresse sind in die zweite Jahreshälfte verschoben worden, weitere Verschiebungen sind problematisch. Kettner: „Irgendwann rückt man ja auch zu nahe an den Kongress-Termin 2021.“