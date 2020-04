Wifo: Schlimmstenfalls 30 Prozent weniger Gästenächtigungen

Wie sich all das auf die Jahresbilanz auswirken wird, hat sich Oliver Fritz, Ökonom am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), angesehen. Er hat mehrere Szenarien durchgerechnet und kommt zu folgendem Schluss: „Diesen Sommer reden wir nicht von einem Rückgang von fünf Prozent in der Nächtigungsbilanz.“ In seinen Szenarien für das gesamte Kalenderjahr geht es vielmehr um Einbrüche von 24 bis 31 Prozent. Je nachdem, wie schnell die Buchungen aus den Auslandsmärkten anspringen.