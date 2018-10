Stadttouren: Auf den Spuren der Lust

Martin W. ist einer dieser einheimischen Spazier-Fans. „Man erfährt Geschichten, die man nicht so kennt“, sagt der Wiener. „Ich habe schon mehrere Touren gemacht, erst am Sonntag wieder zu Kaffeehaus, Fiaker und Würstel – unserer Kultur halt.“ Er und die anderen Teilnehmer der Mutzenbacher-Tour sind inzwischen in der Ecke Neubadgasse/Wallnerstraße angekommen. Im Schanigarten des Restaurants gegenüber trinken Japaner Bier. Was sie nicht wissen: Sie sitzen in einem berühmt-berüchtigten, ehemaligen Zuhälter-Café.

„Strizzi sagt man in Wien ja eigentlich“, erklärt Wolflingseder. Auch jene Damen, auf die die Herren aufpassten, hatten einen eigenen Namen: Graben-Nymphen. „Da vorne etwa sind sie bis in die 1960er gestanden“, erklärt die Fremdenführerin und deutet Richtung Kohlmarkt.

„Man lernt die Stadt ganz anders kennen“, sagt Franz Jansens, als sich die Gruppe wieder in Bewegung setzt. Der Münchner besucht Wien regelmäßig, ein Spaziergang mit dem Verein gehört zu seinem Fix-Programm. Er und seine Frau Simone interessieren sich aber auch für neue Blickwinkel auf ihre Heimatstadt. „Zuhause versuchen wir auch, bei Stadtspaziergängen mitzugehen.“