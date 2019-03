Auf Brexit-Tour zu den britischen Inseln in Wien

„Eigentlich will ich das nicht machen“, sagt Eugene Quinn. Der Brite und Wahlwiener steht vor dem Highlander Scottish Pub in der Garnisongasse – wie üblich in einer grellorangen Müllmannhose. „Schladminger, Highlander, IPA“ ist auf eine schwarze Tafel an der Fassade geschrieben, die Karte im Glaskasten daneben bewirbt Burger und Fish and Chips.

Quinn geht es allerdings nicht ums Kulinarische. Für ihn steht im Vordergrund, was das Lokal über die Beziehung zwischen den Wien und dem Vereinigten Königreich erzählt.