Urlaub daheim: Darum ist die Wien-Wien-Situation angesagt

Um auf eine Insel zu kommen, muss Christian Böhm weder in den Flieger steigen noch mit einem Boot fahren. Sondern acht Minuten gehen. Von seiner Wohnung in Kaisermühlen ins Gänsehäufel – das bekannte Strandbad auf einer Sandinsel in der Alten Donau. Den Weg über die Brücke wird er in den nächsten drei Wochen mit Frau Susanne und Sohn Emil oft zurücklegen.

Denn die Böhms machen Urlaub. In Wien. „Wenn es hier 35 Grad hat, muss ich nicht nach Spanien“, sagt Christian.