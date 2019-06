20 Tipps: Was Sie diesen Sommer in Wien getan haben sollten

Und bevor diese Stadt wieder in einen allgemeinen Suder-Modus ob des Sommers verfällt (weil es ja so heiß ist und die U6 nicht ausreichend klimatisiert ist und so viele Parkplätze wegen der Schanigarten wegfallen), hat der KURIER eine Liste mit Tipps zusammengestellt, die den Sommer zu einem machen, an den man sich gerne erinnert.

Mit den schönsten Badeplätzen. Den tollsten Bars für die besten Cocktail bei Sonnenuntergang.

Den nettesten Lokalen, in denen auch ohne große Reise Urlaubsfeeling aufkommt. Und den coolsten Festivals, die einen wünschen lassen, dass die lauen Sommernächte nicht ganz so schnell wieder vorbei sind.