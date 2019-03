Den Frühling erkannte der Portier am Wiener Petersplatz 7 im vergangenen Jahr nicht nur am schönen Wetter, sondern an der Häufung der Frage: „Entschuldigen Sie, ist die Bar auf der Dachterrasse wieder geöffnet?“

Denn mit den Temperaturen steigt bei den Wienern die Lust auf das Nach-der-Arbeit-Getränk – ganz besonders im Freien.

Und so haben sich zusätzlich zu klassischen Afterwork-Veranstaltungen wie dem Büroschluss im Hotel Le Meridien oder Work-a-tonic im Hotel Hilton am Stadtpark immer mehr Eventreihen unter freiem Himmel etabliert. Fast jeden Donnerstag findet im Club Volksgarten das Vogalicious statt, und in fünf Wochen startet das Café Français Stadtpark mit seiner Afterwork-Reihe Le Jardin in die neue Saison.