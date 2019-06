Sommerbeginn der Extreme: Hitzerekord und Gewitter im Anmarsch

Während im Osten Österreichs noch perfektes Badewetter ansteht, nähert sich am Samstag vom Westen her eine Kaltfront. Diese sorgt für Gewitter, Schauer und Unwetter. Die landesweiten Höchsttemperaturen liegen am Samstag noch zwischen 26 Grad in Vorarlberg und 36 Grad im Burgenland.

Im Seewinkel könnte sogar der bisherige Hitzerekord des Jahres geknackt werden: Hier sind bis zu 37 Grad möglich. In Wien werden mehr als 35 Grad prognostiziert. Daher bleiben die Fiaker daheim. Personen, die eine Fahrt reserviert haben, wurden informiert.