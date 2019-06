Hitzewelle: Badeseen wärmen sich rasant auf

Noch ist die Hitzewelle nicht vorbei. Die ersten 37 Grad des Jahres - eventuell je nach Prognose gar ein bisschen mehr - kommen erst. Speziell im Osten Österreichs darf man sich am Samstag auf Temperaturhöhenflüge freuen, ehe sich kommende Woche dann wieder juni-typische 25 bis 27 Grad einstellen werden.

Doch nicht nur die Luft ist heißer als in einem gewöhnlichen Juni. Auch viele Badeseen und -teiche haben sich nach dem zu kalten Mai erstaunlich schnell auf Badewannentemperatur aufgeheizt. Am Donnerstag hatte der Neusiedler See im Burgenland 25 Grad, der Klopeiner See und Wörthersee in Kärnten je 24 Grad, 23 Grad waren es in der Alten Donau in Wien - Erfrischung fühlt sich anders an.