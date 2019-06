Hochwasser: "Kritische Situation" in Tirol

Die Schneeschmelze und lokale Gewitter führen in Teilen Tirols zu einer anhaltend angespannten Hochwassersituation. Mittwochvormittag betrug der Pegelstand des Inn laut Hydrographischem Dienst des Landes in Innsbruck 6,28 Meter, zu Mittag lag er bei 6,26 Meter. Damit erreichte er den Wert eines 30-jährlichen Hochwassers, die Marke für ein 100-jährliches Hochwasser liegt bei 6,50 Meter.

Der Inn führt derzeit nicht nur außergewöhnlich viel Wasser, sondern auch große Mengen an Treibholz. Deswegen wurden bisher bereits einige Brücken gesperrt, etwa Fußgängerbrücken in der Landeshauptstadt oder die Steinbrücke in Schwaz. Die Feuerwehren waren in Innsbruck in Alarmbereitschaft und setzten schon präventive Maßnahmen für die Altstadt. "Wir haben momentan durchaus eine kritische Situation", sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler am Mittwochvormittag.

"Es gibt bereits gesperrte Brücken, die nicht begangen werden dürfen. Zum anderen sind auch Unterführungen schon unter Wasser. Es ist wichtig, dass man eine gewisse Vorsicht an den Tag legt. Auch 'Hochwasser-Schauen' sollte vermieden werden, da die Ufer schon aufgeweicht sind", erklärte Geisler.