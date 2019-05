Der Winter bremst den Almsommer aus

Ende Februar war die Stimmung unter Österreichs Almbauern trotz frühlingshafter Bedingungen mit Temperaturen von über 20 Grad frostig. Das erstinstanzliche Schadenersatzurteil gegen einen Tiroler Kuh-Bauern, dessen Tiere 2014 eine Wanderin getötet hatten, sorgt für massive Verunsicherung.

Die Politik verteilte in der Folge Beruhigungspillen – etwa in Form von erweitertem Versicherungsschutz. Damit hat sich zwar die Stimmung bei den Landwirten aufgehellt. Kälte und Wintereinbrüche in den Bergen bereiten nun aber Probleme.

„Die Auftriebe verzögern sich heuer“, sagt Josef Lanzinger, Obmann des Tiroler Almwirtschaftsvereins. Erst vergangenes Wochenende schneite es erneut bis in tiefe Lagen. Selbst im Mittelgebirge rund um Innsbruck – etwa in Axams (874 m) – standen Tiere plötzlich auf weißen Wiesen. Weiterer Schneenachschub ist angekündigt.