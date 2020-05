Das große Rennen um jeden Urlauber

Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus, gesteht zu: „Wir sprechen ganz klar die Einheimischen an. Aber auch andere Bundesländer, die wir bisher noch nicht so im Fokus hatten.“

Am Mittwoch stellte Oberösterreich vor, wie die Werbelinie für den Sommertourismus in Corona-Zeiten aussieht, Salzburg war bereits am Dienstag dran. Dabei ist deutlich: Es wird ein Rennen um jeden Urlauber, um die vermutlich ausfallenden Gäste aus dem Ausland so gut wie möglich zu kompensieren.