Das Anti-Ischgl von Tirol: Tourismus geht auch anders

„Wir sind Mischlinge in vielerlei Hinsicht. Wir sind Bauern und Touristiker und historisch gesehen eine Mischung aus Slawen, Rätoromanen und Germanen“, tischt Lugger sein Geschichtswissen auf. „Als Bauer kann man nur so viel Vieh im Stall haben, wie die eigenen Felder Futter dafür hergeben“, meint er.

Diesen Leitsatz hat man offenbar beim Aufbau des Tourismus in Obertilliach nie ganz aus den Augen verloren und so blieb alles klein und übersichtlich. „Wir in Osttirol haben generell einen kleinstrukturierteren Gastgeber-Tourismus“, erklärt Franz Theurl, Obmann des Osttiroler Tourismusverbandes. Gerade Obertilliach sei ein Aushängeschild für diese Authentizität.

Diesen Faktor hat sich auch die James-Bond-Produktion „Spectre“ zunutze gemacht. Während man im Tourismus-Hotspot Sölden die Szenen mit der hypermodernen Alpenarchitektur gedreht hat, griff man für die unberührte Berglandschaft auf die Idylle von Obertilliach zurück.

Der Autor ist Journalist und Hotelier in Nikolsdorf.