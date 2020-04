Tiroler Quarantäne-Skiorte weiter massiv durchseucht

Die Landessanitätsdirektion hat in dieser Woche 3.000 Tests in den Quarantänegebieten durchgeführt, um einen Überblick über die Lage zu bekommen. „Bis zu 19 Prozent der Tests waren positiv, was doch einigermaßen betroffen macht und man in diesem Ausmaß nicht erwartet hat“, sagte Günther Weiss, Direktor der Inneren Medizin der Uni-Klinik Innsbruck.

Am stärksten betroffen ist Ischgl, wo jede fünfte getestete Person positiv war. In St. Anton war der Infektionsgrad mit 13 Prozent ebenfalls hoch. Die Quoten von aktuell noch mit dem Coronavirus infizierten Einwohnern lagen auch in allen anderen Orten über 10 Prozent. Und das einen Monat, nachdem in Ischgl der erste Fall entdeckt wurde: der infizierte Barkeeper einer Après-Ski-Bar.