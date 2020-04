Vorwürfe einer Ischgl-Urlauberin: „Wir haben so oft nachgefragt“

Doch schon wenig später waren sämtliche Après-Ski-Lokale zu. Im Hotel waren Mitarbeiter mit Desinfektionsmittel unterwegs. Wieder, so erinnert sich Brandenburg, habe man nachgefragt, ob man sich sorgen müsse. „Hier ist es nicht“, sei beschwichtigt worden. Keine Gefahr. Doch die Gerüchteküche unter den Urlaubern habe von Tag zu Tag mehr gebrodelt.

Am 10. März sei ein Verwandter des befreundeten Paares ins Hotel gekommen. „Der war mit einer Männergruppe in Ischgl und am Tag zuvor waren die noch beim Après-Ski“, erinnert sich die Hamburgerin. Wie sich wenig später herausstellte, waren er und sämtliche Freunde an Corona erkrankt.

Brandenburg und ihr Mann brachen den Urlaub ab. „Eigentlich hätten wir am nächsten Tag einen Flug gehabt. Aber wir haben aus Sicherheitsgründen einen Mietwagen genommen und sind nach Hamburg gefahren. Wir wollten sofort aus dem Ort weg“, erzählt die Frau.