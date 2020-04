Coronavirus: Ischgler Bürgermeister ortet keine Missstände

In Ischgl will man den Vorwurf, als "Corona-Hotspot" für eine Verbreitung des Virus in halb Europa gesorgt zu haben, weiter nicht auf sich sitzen lassen. Es wurde nach "bestem Wissen und Gewissen" und nach Vorgabe der Behörden gehandelt, sagte Bürgermeister Werner Kurz im Interview mit der APA und dem ORF. Missstände aufzuarbeiten gebe es daher nicht, man werde aber die "Abläufe analysieren".

"Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen alles abgehandelt und alle Vorgaben und Vorschriften der Behörden umgehendst umgesetzt", beteuerte der Bürgermeister. Man habe "zum jeweiligen Zeitpunkt und auf Basis des jeweiligen Wissensstandes immer die passenden Entscheidungen gesetzt und umgesetzt". Eine Gemeinde habe zudem auch in kompetenzrechtlicher Hinsicht gar keinen "Handlungsspielraum" meinte Kurz auf die Frage, ob man nicht früher etwa alle Apres Ski-Lokale sperren oder den gesamten Skibetrieb einstellen hätte sollen.

Dafür sei die "vorgesetzte Behörde" zuständig, so der Ortschef, der aber auch die übergeordneten Ebenen - also Land und Bund - in Schutz nahm. Auf die Frage, wer nun für etwaige oder bereits eingestandene Fehler verantwortlich sei, replizierte Kurz: "Dieser Vorwurf ist absurd". Man habe nun einen anderen Wissensstand als Anfang März - dies gelte auch für Behörden und Politiker. Diese hätten ebenfalls ausschließlich auf Basis von Expertenmeinungen entschieden.

"Als am 10. März alle Apres-Ski-Lokale gesperrt wurden, wurde Italien erst als Risikogebiet eingestuft", sah der Bürgermeister keine offensichtlichen zeitlichen Versäumnisse. Zu diesem Zeitpunkt seien in Europa auch noch "viele Fußballstadien mit Zehntausenden Menschen" gefüllt gewesen. "Die Behörden haben zum jeweiligen Wissensstand sehr schnell reagiert", betonte der Ischgler Bürgermeister.