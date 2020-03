Ischgl: Tourismusverband informierte Betriebe vorab zu Quarantäne

Positiver Fall schon Ende Februar

Wie jüngst bekannt wurde, soll in einem Betrieb im Ort aber bereits Ende Februar ein positiver Fall unter seinen Mitarbeitern bekannt gewesen sein. Der Betrieb habe diese Infektion allerdings nicht gemeldet. Die Mitarbeiterin soll nach Hause geschickt worden sein.

Damit steht der Verdacht im Raum dass eine meldepflichtige Erkrankung nicht an die Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet worden ist - so steht es in einer Sachverhaltsdarstelltung des Landes Tirol an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft, die am Montag übermittelt wurde.