So reagiert Tirol nach Ischgl-Panne

Bekanntlich hängen viele Fälle der Tiroler Corona-Infektionen, mit Ischgl zusammen oder genauer: mit der „Kitzloch“-Bar. Auch viele Skiurlauber haben sich dort angesteckt und das Virus so verbreitet. Während jedoch Island und Norwegen schon Alarm schrien und auch aus Teilen Deutschlands Warnungen gerufen wurden, blieb Tirol taub.

SMS an "Kitzloch"-Wirt

Das Erstaunliche daran: Die Gefahr des „Kitzloch“-Falles hätte eigentlich bekannt sein müssen, wie eine Textnachricht beweist, die an den „Kitzloch“-Wirt am 9. März erging. „sperre Dein Kitz Bar zu oder willst schuld an Ende der Saison in Ischgl und eventuell Tirol sein“. Der Verfasser stammt aus der Tiroler ÖVP: Franz Hörl, Nationalratsabgeordneter, Wirtschaftsbundobmann, Sprecher der Seilbahnwirtschaft.