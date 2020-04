Nach Ischgl-Doku: Muss man umgefallene Pinguine wieder aufstellen?

Einen Speicherwasserteich für die Schneekanonen gebe es ohnehin. So schwer konnte das also gar nicht sein.

Wäre da nicht… ja, wäre da nicht eine Eigenheit der Pinguine, die einen extra Personalaufwand begründen würde:

Heben die Pinguine ihren Kopf zu weit, weil sie beispielsweise einem Helikopter nachschauen, dann würden sie nach hinten umfallen und alleine nicht mehr aufstehen können, erklärte Aloys.

Es hätte also eine Arbeitskraft gebraucht, die regelmäßig loszieht, um liegen gebliebene Pinguine wieder aufzustellen.

Machen wir es kurz: Das Projekt Ischgler Pinguine scheiterte.

Zu Lasten der Pinguine

Die Passage in der ohnehin formidablen Ischgl Reportage von Ed Moschitz aber löste einiges aus. Die Autorin dieser Zeilen gibt es ganz offen zu: Nie hat sie in den fast drei Wochen Corona-Ausnahmezustand so herzlich gelacht, wie in der Causa-Pinguin.

Einzig: Es stimmt nicht.

Dass Pinguine beim Blick nach oben nach hinten fallen und ohne Aufsteh-Hilfe elendig zugrundegehen, ist seit den 1980er Jahren eine weit verbreitete Legende.