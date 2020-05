"Komm raus": Wie Oberösterreich Gäste locken will

Das kleine Mädchen trägt Badeanzug, klettert auf den Küchentisch, springt - und taucht in einem Badesee wieder auf: So beginnt eines der drei Videos, mit dem Landesregierung und Oberösterreich Tourismus Gusto auf Urlaub im Bundesland machen wollen. "Komm raus", lockt die Kampagne, denn: "Drinnen ist nicht draußen".

Am Mittwoch wurde die neueste Werbelinie in Linz vorgestellt. " Oberösterreich sperrt wieder auf, der Tourismus geht wieder an den Start", freute sich Tourismuslandesrat Markus Achleitner ( ÖVP). "Und auch die Leute, die wochenlang zu Hause waren, haben Sehnsucht nach Freizeit, sie wollen wieder raus. Wir wollen Urlaubs- und Konsumfreude wecken." Das Land investiert in die Kampagne zwei Millionen Euro.