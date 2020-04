Coronavirus: Oberösterreich schnürte 580 Millionen-Euro-Hilfspaket

Nach der Bundesregierung trat heute, Dienstag, die Landesregierung Oberösterreich auf den Plan.

Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) und Regierungsmitglieder stellten dazu das erste Sofort-Maßnahmenpaket vor.

400 Millionen Euro sind für Bürgschaften und Landeshaftungen für Unternehmen reserviert. Für Sport- und Kulturvereine wurde ein Härtefonds von fünf Millionen Euro eingerichtet. Für Schutzmaterial für Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufe sind 80 Millionen Euro reserviert.

"Der Virus hat zu einem Herunterfahren in unserer Gesellschaft geführt. Auch wenn es notwendig war, um unser Gesundheitssystem zu schützen, war es ebenso klar, dass dieser Umstand auch in die Wirtschafts- und Arbeitsplatzsituation eingreift und diese zum Negativen verändert", sagte Stelzer in der Pressekonferenz.

100 Millionen Euro für Kleinbetriebe

Mit den verschiedensten Sozialpartnern wurde deshalb nun ein Gesamtpaket geschnürt, das laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner ( ÖVP) Arbeitsplätze sichern, Unternehmen am Leben erhalten und den Wirtschaftskreislauf in Schwung bringen soll.

Für Kleinbetriebe ist ein Härtefonds von 100 Millionen Euro vorgesehen. "Das ist besonders wichtig, weil viele österreichische Betriebe unter zehn Mitarbeiter haben. Dazu zählen vor allem wichtige Dienstleistungs- und Tourismusbetriebe", erklärte Achleitner.