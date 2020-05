Salzburg steckt Millionen in Werbeoffensive für Inlandsgäste

Als Erste beginnen die Fremdenführer wieder – und das ganz ohne Gäste. Ab Freitag bieten sie in der Salzburger Altstadt Führungen für Einheimische und Familien in Kleingruppen an. „Dabei kann man weniger bekannte Seiten Salzburgs kennenlernen und lustige Anekdoten historischer Persönlichkeiten der Stadt erfahren“, sagt Inez Reichl-de Hoogh, Sprecherin der Salzburger Fremdenführer.

„Wir sitzen zu Hause und vermissen unseren Beruf. Ich hoffe auf ein paar Salzburger, die ihre Stadt erwandern wollen“, sagt die Fremdenführerin. Bis zum Sommer wird das eher Beschäftigungstherapie als Geschäft sein. Dann hoffen die Salzburger Fremdenführer auf neugierige Gäste aus dem Rest Österreichs. „Wir hoffen, dass sie einen Tag in der Stadt verbringen. Dafür sind Stadtführungen ideal“, erklärt Reichl-de Hoogh.

Einheimische Gäste in diesem Sommer nach Salzburg zu lotsen, das lässt sich die Landesregierung einiges kosten. Mit einer Werbekampagne sollen jene zwei Drittel der Österreicher angesprochen werden, die ihren Haupturlaub normalerweise im Ausland verbringen. Für diese Kampagne bekommt die Landes-Tourismusgesellschaft zwei Millionen Euro an Extrabudget.