Salzburger Bürgermeister will Obergrenze für Tagestouristen

So wie bisher wird es nicht weitergehen. Diese Corona-Erkenntnis gilt auch für den Tourismus. Salzburg will die notwendige Veränderung zur Chance machen. Das Land verzeichnete zuletzt knapp 30 Millionen Nächtigungen jährlich, immer öfter wurde die Frage nach der Grenze des Wachstums gestellt.

Das hat sich vorerst erledigt. „Wir werden den Tourismus neu denken. Hin zum qualitätsvollen Individualtourismus, weg von der Masse“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer ( ÖVP). Die Stadt Salzburg hat bereits konkrete Überlegungen in diese Richtung. Die ungeliebten Bustouristen sollen nicht mehr im gleichen Ausmaß zurückkehren.

2019 kamen noch 38.090 Reisebusse an, das sind mehr als 100 täglich. Schon 2020 wird diese Zahl aufgrund des für März und April komplett eingebrochenen Tourismus nicht mehr erreicht werden. In diese Richtung soll es aber weitergehen, wenn es nach Bürgermeister Harald Preuner ( ÖVP) geht. „8.000 bis 10.000 Busse bringt man sicher weg, indem wir Slots reduzieren“, sagt Preuner in den Salzburger Nachrichten.