Weniger Bustouristen erwünscht - Hallstatt auf Salzburgs Spuren

Weniger Reisebusse mit Touristen – was Salzburg mit einem Anmeldesystem für Busse bereits geschafft hat, will das touristengeplagte Hallstatt nun auch erreichen. Pro Jahr kommt rund eine Million Besucher in den 770-Seelen-Ort im Salzkammergut. Die Busse würden dabei als am störendsten empfunden, sagt Bürgermeister Alexander Scheutz.

Gerade die Zahl der Bustouristen hat sprunghaft zugenommen. „2014 hatten wir 7917 Reisebusse, 2018 waren es 19.344“, sagt Scheutz. In Zukunft soll ein System mit Busslots, wie es in der Stadt Salzburg bereits existiert, Abhilfe schaffen. Busunternehmen müssen dabei Slots kaufen, bevor sie in den Ort fahren dürfen. Diese sind nur in limitierter Zahl vorhanden und gelten nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters.

Die beiden Städte sind bei vielen asiatischen Touristen das Highlight auf der Bustour Innsbruck-Salzburg-Hallstatt-Wien. In Innsbruck ist das Problem mit 15.000 Touristenbussen jährlich überschaubar, in Wien fallen die asiatischen Touristen aufgrund der Größe der Stadt nicht derart ins Gewicht.