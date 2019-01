Salzburg will Reisebusse mit höheren Preisen zurückdrängen

Seit Juni 2018 müssen sich Reisebusse, die in der Stadt Salzburg Touristen aussteigen lassen wollen, vorab online anmelden. Das Buchungssystem hatte den gewünschten Effekt, die Zahl der Reisebusse ging zurück. Nun will die Stadt mit höheren Preisen den Reisebus-Tourismus weiter reduzieren.

Mit dem Buchungssystem haben wir ein Instrument in den Händen, den Zustrom weiter zu drosseln“, sagt Bürgermeister Harald Preuner. Hochgerechnet auf das Jahr kamen mit der Online-Buchung 2018 nur mehr 40.000 Busse in die Stadt, 2017 waren es noch 50.000. Nicht nur die Reduktion gelang.

Das Verhältnis der Ankünfte an den beiden Terminals Nonntal und Paris-Lodron-Straße – dort gab es bereits Anrainerproteste gegen die vielen Busse – wurde von 2017 auf 2018 umgedreht. Nun kommen am besser ausgebauten Terminal in Nonntal 55 Prozent der Busse an. Die Gesamtzahl könnte weiter sinken.