Stadt Salzburg limitiert Reisebus-Zufahrten

Zur Belastung auf den Straßen trägt mittlerweile nicht mehr nur der Pkw-Urlauberverkehr, sondern auch der Reisebusverkehr bei. Innerstädtisch sorgt die massenhafte An- und Abreise von Touristen in Reisebussen für dicke Luft. Nach geschätzt 50.000 Zufahrten im Vorjahr hat in der Stadt Salzburg die Politik die Notbremse gezogen. Seit 1. Juni ist ein Online-Buchungssystem aktiv. Busse haben bei An- und Abreise ein fixes Zeitfenster, um ihre Passagiere aus- bzw. wieder einsteigen zu lassen.

Ein Ziel dürfte jedenfalls bereits erreicht sein: Mittlerweile werden rund 70 Prozent der Fahrten über den Terminal Nonntal abgewickelt, sagt Bürgermeister Harald Preuner. Davor hielt die überwiegende Mehrheit der Busse in der Franz-Josef-Straße nahe dem beliebten Mirabellgarten.