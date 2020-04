Tourismus: Salzburg hofft auf "ordentliche Sommersaison"

Regierungsprogramm aufrecht

Zum Beispiel sagte Haslauer: „Irgendeine Art von Sommerfestspielen wird es jedenfalls geben.“ Oder in Richtung Tourismus: „Diesen Sommer habe ich noch lange nicht aufgegeben.“ Ihren Optimismus will sich die Landesregierung auch etwas kosten lassen. Haslauer rechnet mit Krisenkosten von 500 Millionen Euro.

Um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, will die ÖVP-Grünen-Neos-Koalition an ihrem vor zwei Jahren unter völlig anderen Voraussetzung beschlossenen Regierungsprogramm festhalten. „Alle Projekte daraus wollen wir, soweit irgendwie möglich, umsetzen“, meinte Haslauer. Und das so schnell wie möglich. Die Landesregierung will ein Investitionsbeschleunigungsgesetz beschließen, damit Bauverfahren schneller abgeschlossen sind.

Dazu kommen eigene Corona-Maßnahmen mit teils überschaubaren Kosten, etwa im Tourismus. So werden die Werbeaktivitäten auf Österreich und Deutschland umgeschichtet. Es soll eine „touristische Sommerwerbe-Offensive“ mit frischem Geld geben. Haslauer geht davon aus, dass deutsche Gäste zumindest im Hochsommer wieder einreisen dürfen.