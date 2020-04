Mehr als 40 Prozent von Salzburgs Corona-Infizierten im Spital

Zeitverzögerte Entwicklung

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der Normalstation beträgt neun Tage, bei älteren Patienten jedoch bis zu 14 Tage. Die Entwicklung in den Krankenhäusern geht also etwas zeitverzögert vor sich. Für eine genauere Erklärung war am Mittwoch keine Stellungnahme des medizinischen Einsatzstabes des Landes zu bekommen.

Positiv entwickelt sich die Zahl der auf der Intensivstation betreuten Patienten. Sie lag am Mittwoch bei 14 nach einem zwischenzeitlichen Höchststand von 21. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer liegt in Salzburg bei 33.

Unterdessen wird auch in Salzburg an einem Hochfahren des normalen Spitalsbetriebs gearbeitet. Bis Ende April wollen die Landeskliniken einen Plan vorlegen, wie der Neustart des Regelbetriebs funktionieren soll. Die AUVA will am 4. Mai wieder mit planmäßigen Operationen am UKH Salzburg beginnen.