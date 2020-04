Politik in der Corona-Krise: Ohne Maske geht es nicht

Selbst die Stadt Graz musste auf Kurzarbeit zurückgreifen; das betraf rund 2.000 Mitarbeiter in den ausgegliederten Gesellschaften, vom Kindermuseum bis zur Holding Graz mit den Verkehrsbetrieben. Die Bereiche mit üblicherweise viel Behördenverkehr verlegten sich auf Telefoninformation, doch es geht aufwärts: Ab 15. Mai „werden wir wieder Kundenfrequenz in den Ämtern erleben“, kündigt Nagl am Donnerstag an. „Wir sind im Moment ziemlich gut durch die Krise gekommen, aber es warten ziemliche Herausforderungen auf uns.“

Loch im Budget

Da geht es auch um Geld. Die Stadt wird in diesem Jahr um einiges weniger einnehmen als üblich. „Unsere Cashcows, die uns jedes Jahr Millionen liefern, werden das heuer nicht können“, betont Nagl, dazu zählen der Flughafen Graz und die Werbefirma Ankünder. Das dürfte ein Loch in das Budget reißen.

Die nächste Sitzung steht am 14. Mai an, möglicherweise wieder in der Stadthalle, aber wahrscheinlich wieder mit Masken im Gesicht. „Man gewöhnt sich“, kommentiert ein Teilnehmer. „Auch an halbe Gesichter.“