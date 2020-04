Coronavirus: Die Maske kommt aus dem Automat

"Die Idee ist uns bei einer Videokonferenz gekommen", schildert Projektleiterin Daniela Zeschko. "Und zwei Tage später war er da."

Er, das ist ein Maskenautomat, laut Zeschko der erste Österreichs: Das Gerät hat am Donnerstag seine Premiere bei einem Bauernmarkt in Graz-Eggenberg. Im Automat befindet sich Mund-Nasen-Schutz aus Stoff, handgenäht von sieben Teilnehmern des gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes "Natur.Stadt.Werk". Gedacht ist der Automat als "niederschwelliges Angebot" für alle Grazer, um unkompliziert an eine Maske zu gelangen.