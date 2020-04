Coronavirus: Maskenpflicht und Plexiglas im Gericht

Zwei Meter Mindestabstand zwischen den Beteiligten, Maskenpflicht und Plexiglasscheiben in Verhandlungssälen: Auch die Justiz passt sich den geänderten Regeln in Corona-Zeiten an.

Im Grazer Straflandesgericht können somit ab kommender Woche wieder vermehrt Prozesse stattfinden. Seit vier Wochen wurde ad acta gelegt, was nicht zwingend nötig war.