Coronavirus: Wie die Gerichte im Krisenmodus arbeiten

Auch im Oberlandesgericht Wien herrscht aktuell gähnende Leere. Nur in dringenden Fällen wird verhandelt. In der kommenden Woche steht eine einzige Verhandlung auf dem Plan. „Der Aufholbedarf, der danach entsteht, wird gigantisch. Das wird eine wahnsinnige Herausforderung“, denkt Sprecher Leo Levnaic-Iwanski schon an die Zukunft.

Die Technik ist ein Problem

Im Grazer Straflandesgericht herrscht ebenfalls Notbetrieb. Anhörungen bei bedingten Entlassungen finden per Videokonferenz statt, Haftprüfungsverhandlungen ebenso. Doch die Technik ist ein Problem, es gibt nur eine Leitung in die Justizanstalt Graz-Jakomini und das bei 20 bis 30 Haftverhandlungen pro Woche.

Da muss terminlich gut abgestimmt werden, vor allem, wenn auch Strafprozesse stattfinden, die diese Videoschaltung ebenfalls benötigen. Das Gericht hat zwar die Prozessanzahl heruntergeschraubt, aber ganz auslassen geht nicht. „Für kommende Woche sind vier bis fünf Hauptverhandlungen angesetzt“, zählt Sprecherin Barbara Schwarz auf.