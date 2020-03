Coronavirus: Mehr als 5.000 Fälle in Österreich, Afrika als tickende Zeitbombe

Lange blieb es um Covid-19 in Afrika ruhig. Die Hoffnung war groß, dass die Krankheit den Kontinent nicht erreicht. Oder, dass sich das Virus Sars-CoV-2 im wärmeren Klima schwerer tut. Doch die Illusion ist zerbrochen. Inzwischen gibt es der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge mehr als 1000 Fälle in mindestens 40 Ländern. "Aktuell ist das weltweite humanitäre System nicht auf einen größeren Ausbruch von COVID-19 in Krisengebieten und chronisch armen Regionen vorbereitet", warnte jüngst der Generalsekretär von der Organisation Care Deutschland, Karl-Otto Zentel. "Ärmere Länder mit einer extrem schwachen medizinischen Infrastruktur müssen jetzt unterstützt werden."