Bezirk Güssing: Eine Bastion gegen das Coronavirus

Das Wetter lädt am Mittwochvormittag nicht dazu ein vor die Tür zu gehen. Schneeregen, Nebel und Temperaturen um die Null Grad herrschen im Bezirk Güssing. In Ollersdorf sind die Straßen leergefegt, ein gängiges Bild. Rund 26.000 Menschen leben hier im Bezirk. Laut Statistik Burgenland gehören in Güssing 8.618 Menschen der Risikogruppe der über 60-Jährigen an. Immerhin mehr als ein Drittel der Bezirksbevölkerung.