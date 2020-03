Prinz Charles mit Coronavirus infiziert

Prinz Charles (71) hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In der Mitteilung von Clarence House heißt es: " Prinz Charles wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er hat leichte Symptome gezeigt, ist aber ansonsten bei guter Gesundheit und hat in den letzten Tagen wie gewohnt von zu Hause aus gearbeitet."

Camilla nicht infiziert

Herzogin Camilla (72) sei ebenfalls getestet worden, der Befund ist allerdings negativ. Gemäß der Empfehlungen der Regierung befinden sich Charles und Camilla derzeit in Quarantäne in ihrem Zuhause in Schottland, heißt es weiter.

Coronavirus: Zweiter Royal positiv

Als erster Royal wurde Fürst Albert von Monaco positiv auf das Virus getestet. Im Interview mit dem People Magazine war sich der 62-Jährige allerdings nicht sicher, bei wem er sich angesteckt haben könnte. Zu diesem Zeitpunkt kam bereits Sorge um Prinz Charles auf, da sich die beiden am 10. März bei einem Charity-Event in London gegenüber gesessen hatten.

Queen in Windsor in Quarantäne

Königin Elizabeth (93) und ihr Ehemann Prinz Philip (98) befinden sich derzeit auf Schloss Windsor, wohin sie sich aus Sicherheitsgründen verfrüht zurückzogen. Dabei handle es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Queen und Charles hätten sich dem Palast zufolge am 12. März das letzte Mal gesehen. "Ihre Majestät, die Königin bleibt bei guter Gesundheit", heißt es. "Die Königin hat den Prinz von Wales zuletzt am Morgen des 12. März kurz gesehen und befolgt alle angemessenen Ratschläge in Bezug auf ihr Wohlergehen."