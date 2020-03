Fürst Albert spricht über seine Corona-Infektion. Hat er Prinz Charles angesteckt?

Fürst Albert jedenfalls geht es nicht ganz so schlecht, wie er erzählt. „Ich fühle mich in Ordnung. Ich habe grippeähnliche Symptome und leichtes Fieber, aber nicht so schlimm. Ich huste etwas.“

Seine Frau, Fürstin Charlène, und seine Kinder sind auch in Sicherheit, denn sie sind im Landhaus der Familie in Roc Angel rund 30 Minuten Fahrt von Monaco entfernt.

„Seit wir vor zwei Wochen aus dem Ski-Urlaub zurückkamen, waren sie fast die ganze Zeit in Roc Angel.“

Kontakt hält er mit seiner Familie über Facetime und WhatsApp. „Die Kinder haben etwas mit dem Magen-Darm, deshalb habe ich ihnen schon seit einer Woche keinen Kuss mehr gegeben. Bis jetzt haben sie keine Symptome und ich hoffe, dass das so bleibt“, meint der Fürst.

Und er warnt natürlich jedenvor dem Virus und bittet soziale Kontakte zu vermeiden. „Es nervt, zu Hause eingesperrt zu sein, aber es ist nötig, um das Virus einzudämmen“, betonte er.

Seinen Coronavirus-Test hat er übrigens anonym durchführen lassen, er wollte keine Sonderbehandlung.