14 Tipps für den Valentinstag - oder dagegen

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn: Der KURIER hat für beide Lager 14 Veranstaltungen und Aktionen am Valentinstag gefunden – von klassisch bis skurril.

1. Auswärts schlafen ...

... können Wiener, Niederösterreicher und Burgenländer im Rahmen der Aktion „Erlebe deine Stadt“ am Valentinstags-Wochenende zum Sonderpreis in Wiener Hotels. Das Andaz Vienna am Belvedere, das Pentahotel, das Maxx by Steigenberger und das Hotel Orient haben noch Zimmer.

Info: Aktion gilt am 15. und 16. Februar. Ab 118 Euro pro Zimmer (inkl. Abendessen und Frühstück). Buchung hier.