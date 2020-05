Hotelier ärgert sich über Politik: 1.527 Hotels derzeit geöffnet

Am 29. Mai sperren in Österreich die Hotel- und Beherbergungsbetriebe wieder auf. Was angesichts der Coronakrise nach einer guten Nachricht klingt, sorgt beim Welser Hotelier Michael Ploberger für Verärgerung. „Mit Headlines wie ’Hotels dürfen mit 29. Mai wieder öffnen’ wird suggeriert, dass alle Hotels derzeit geschlossen haben“, sagt Ploberger, der ein Vier-Sterne-Betrieb mit 97 Zimmern in Wels führt. „Wir dürfen offenhalten, aber nur für Businesskunden. Die Leute dürfen aus geschäftlichen Gründen auch reisen.“ Nur sei das den wenigsten bekannt.

Tatsächlich haben derzeit 1.527 Hotels und Pensionen in Österreich geöffnet, darunter sind 333 Hotels in Oberösterreich, 259 in der Steiermark und 255 in Niederösterreich sowie 203 Hotels in Tirol. Unter der Internetadresse openhotels.at kann man nach offenen Herbergen suchen.