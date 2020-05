Tourismus: Der Kampf ums Vertrauen

Rudolf Anschober hatte am Sonntag wieder ein paar Zahlen parat, die man als Gesundheitsminister in der Corona-Krise mit Handkuss verkündet: Im Vergleich zur Vorwoche ist die Anzahl der Infektionen um 24 Prozent gesunken; und mittlerweile gibt es schon in fünf Bundesländern keinen einzigen Covid-19-Patienten in einer Intensivstation.

Fünf von neun? Das klingt fast so, als habe man die Epidemie endgültig im Griff. Und es passt zu den anstehenden Erleichterungen: Am Freitag öffnen die Hotels. Und ab Freitag, so vermeldete Kroatiens Tourismusminister Gari Cappelli am Wochenende im KURIER, können österreichische Urlaubsgäste wieder „ohne Einschränkungen“ nach Kroatien einreisen.