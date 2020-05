Kroatiens Tourismusminister: "Ab Freitag können Sie kommen"

Apropos: Es fällt auf, dass in Zagreb kaum jemand eine Maske trägt, nicht im Supermarkt, nicht im Restaurant, nicht im Café, auch nicht in der Straßenbahn. Welche generellen Regeln gelten nach den extrem strengen Ausgangsbeschränkungen zu Beginn der Krise jetzt für die Menschen im Land?

Wir empfehlen sehr wohl, eine Maske zu tragen. Ich selbst trage eine beim Einkaufen. Aber das wird ehrlich gesagt nicht sehr streng kontrolliert. Wir appellieren dringend, den Sicherheitsabstand von zwei bis drei Metern einzuhalten.

Auf was müssen sich Gäste in den kroatischen Hotels einstellen?

Da gibt es genaue Hygienevorschriften für unsere Hoteliers. Das Einchecken wird kontaktlos möglich sein, das Öffnen der meisten Hotelzimmer ebenso, einige sogar mit dem Mobiltelefon. Das Service-Intervall am Zimmer kann von den Gästen selbst mitbestimmt werden. Buffets wird es weiterhin geben, man kann also gustieren, allerdings wird das Essen dann ausschließlich von unseren gut geschulten Hotelangestellten serviert.

Und was gilt in Restaurants?

An sich so wie in Österreich: Vier Erwachsene dürfen an einem Tisch essen. Bei größeren Familien machen wir aber eine Ausnahme.