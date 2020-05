Offene Grenzen? Für Reisen braucht es weiter triftigen Grund

Einreisen sind jetzt möglich, wenn man in Deutschland arbeitet oder studiert, seinen Lebenspartner oder Verwandte besuchen oder an wichtigen Familienanlässen teilnehmen will. Gleiches gilt für Besitzer von Grundstücken, Wohnungen, Schrebergärten sowie von Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstflächen, wie das deutsche Innenministerium mitteilte. Ebenso dürfen Menschen einreisen, die Tiere versorgen müssen.

Doch Vorsicht: Wer eine dieser Lockerungen in Anspruch nehmen will, muss eine Selbsterklärung ausfüllen und diese am Grenzübergang bei einer Kontrolle vorweisen können. Das Formular kann auf der Website der Bundespolizei unter bundespolizei.de heruntergeladen und ausgedruckt werden. Falsche Angaben oder Missbrauch können nach nach Angaben der ARD geahnet werden.