Hotels sperren Ende Mai auf: Wie gut sind sie vorbereitet?

Es gibt fast kein vom Lockdown blockiertes Gastro-Segment, das der niederösterreichische Familienbetrieb Scheiblauer nicht bedient. Die beiden Hotels des Unternehmens erwischte es mit voller Breitseite. Die als Seminar-, Urlaubs- und Wellnesshotel bekannte Kothmühle in Neuhofen/ Ybbs und das Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen/ Ybbs, das im Hochzeits- und Seminarbereich erfolgreich ist, werden nun wieder behutsam geöffnet. Das Ambiente dafür stimmt: Während der Corona-Sperre wurde die vier Millionen Euro teure Modernisierung der 330 Zimmer in beiden Häusern abgeschlossen.

„Wir freuen uns, wenn wieder Gäste im Haus sind“, fiebern Christiane und Johannes Scheiblauer dem Pfingstwochenende entgegen. Die Buchungen der ersten Kurzurlaube in der Kothmühle seien recht gut, sagt der Hotelchef. „Wie es im Juni wird, ist ungewiss“, erklärt er den langsamen Start. Im Waidhofener Schloss geht’s ab 3. Juli wieder los.

Abstandsregeln

Wenig Probleme bereiten im Stammhaus Kothmühle die Abstandsregeln. „Im Restaurant haben wir ohnehin genügend Platz zwischen den Tischen“, sagt Christiane Scheiblauer. Im Wellnessbereich verschafft die neue Ruhezone am Schwimmteich Luft.

Dem erwarteten moderaten Geschäft entsprechend, holen die Scheiblauers das Personal schrittweise zurück. Die 100 Beschäftigten wurden je zur Hälfte zur Kurzarbeit angemeldet und mit Wiedereinstellungszusage gekündigt. Mit dem Kernteam tüftelte man zuletzt am neuen Frühstück und am Zimmerservice. „Wir wechseln vom reinen Buffet zur Mischform. Der Gast kann immer am Platz bleiben, wenn er will“. Ebenso wird beim Zimmerservice angeboten, dass während des Aufenthalts als „Safe Option“ niemand das Zimmer betritt.

In der Startphase setzt man in der Kothmühle auf Gäste aus Österreich. Rund 500 Seminare waren für heuer in den zwei Häusern gebucht. Das geht vorerst gar nicht. Doch der Hotelchef ist zuversichtlich: „Das kommt wieder, ich bin mir sicher. Auf lange Sicht geht es nicht ohne sozialen Kontakt.“