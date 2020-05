Mahrer fordert weitere Unterstützung für Gastronomie

Er forderte ein „Spezial-Hilfspaket“ für die stark vom Tourismus abhängigen Bereiche der Gastronomie und Hotellerie: „Wenn ich 95 Prozent internationale Gäste habe, kann ich das niemals kaufmännisch richtig führen“, so Mahrer. Das kürzlich vorgestellte Wirtepaket bezeichnete er als "in Summe ganz gut", weil verschiedene Komponenten verschiedenen Arten von Gastronomie unterstützen würden.

Kritik

Zu Kritik an der Verfügbarkeit von Hilfsleistungen gab Mahrer zu bedenken: "Wenn man sagt koste es, was es wolle, entsteht natürlich bei der Bevölkerung und auch vor allem bei den Unternehmern die Erwartung jeder wird was kriegen", was aber weder rechtlich noch ökonomisch möglich sei.