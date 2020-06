„Utz“ sei Dank, der Sommer kommt

Gefühlt ist der Juni freilich eindeutig zu kalt, doch das liegt an der tückischen Erinnerung an den Rekordsommer 2019: Der Juni des Vorjahres ist nämlich der eigentliche statistische Ausreißer in der Messgeschichte er ging als der bisher heißeste Juni seit dem Beginn der Aufzeichnungen in die Wetterannalen ein. Er wich um plus fünf vom Grad vom langjährigen Schnitt ab.

Jeden Tag Sommer

Es gab 29 Sommertage mit mehr als 25 Grad, davon wurden an 15 Tagen mehr als 30 Grad gemessen, das sind dann schon Hitzetage. Dazu gab es 13 Tropennächte, bei denen die Nachttemperaturen nicht unter 20 Grad fielen. Dagegen muten vier Sommertage im Juni 2020 doch recht mickrig an. So war heuer 31,8 Grad die bisher höchste Temperatur (Hohenau, 13. Juni), während man im Vorjahr in Krems und in Innsbruck bei Maximaltemperaturen von 38,5 Grad schwitzte.