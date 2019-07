Das drei Mal drei der dritten Hitzewelle

Die drei guten Seiten der Hitze

Der Tourismus jubelt: Laut „ Österreich Werbung“ kommen 44 Prozent der Urlauber, die in der Sommersaison anreisen, um „schwimmen und baden“ zu gehen. Ihnen kommt die Hitzewelle da gerade recht. 45 Prozent der Gäste wählen Österreich wegen der Kombinationsmöglichkeit, gerade im heißen Sommer auch auf kühlere Berge gehen zu können.

Die Betreiber von Freibädern und Badeseen machen Luftsprünge: An überdurchschnittlichheißen Tagensind etwa die städtischen Freibäder in Graz zu mehr als 100 Prozent ausgelastet. Ein Beispiel: Ein normaler Sommertag lockt bis zu 2.200 Gäste in die Auster, dem größten Bad der steirischen Landeshauptstadt, an Hitzetagen wurden schon rund 3.000 gezählt.

Die Getränkehersteller sind erfreut: Aus dem ebenfalls sehr heißen Juli 2018 weiß man, dass der Mineralwasserabsatz gegenüber normalen Monaten um 40 Prozent stieg. Vöslauer etwa setzte an Spitzentagen im August 2018 25.000 Hektoliter um, an normalen Tagen dagegen 8.000 bis 10.000 Hektoliter.