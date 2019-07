Das sind die Must-Have-Begleiter durch den Hitzesommer

Schwimmen mit Upgrade

Meer, See, Pool, Fluss, Teich: Hauptsache, kühles Nass zur Erfrischung ist diesen Sommer nicht weit. Damit die Schwimm-Ausflüge richtig Spaß machen, ist ein Schwimm-Accessoire ein Must-Have: Ein Flamingo, ein Pizzastück oder eine kunterbunte Luftmatratze sind nicht nur für Instagram-Bilder ein Hingucker. Wer am Wasser nicht nur planschen, sondern auch sportlich werden will, sollte sich die Investition in ein Stand-up-Paddle-Board überlegen! Bei einem eigenen Garten lohnt sich auch ein Aufstellpool oder Planschbecken für die Kleinen, um so auch zuhause die kühle Erfrischung genießen zu können.