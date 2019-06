Oberarzt warnt vor Hitzewelle: "Es wird wohl Tote geben"

Hutter empfiehlt nicht nur bei einsamen Menschen Nachbarschaftshilfe anzubieten, sondern auch daran zu denken, dass vielleicht nicht alle Nachbarn eigenständig ihre Jalousien schließen können oder lange in der Hitze einkaufen gehen können.

Das Feld der Betroffenen ist breit. Aggressive Reizgase wie Ozon, die durch die UV-Strahlung in der Luft entstehen ("Sommer-Smog"), beanspruchen die Atemwege stark und können vor allem für Asthmatiker gefährlich werden, erklärt der Arzt.

14.000 Tote nach Hitzewelle in Paris

Die Verbindung zwischen Hitze und Tod wurde vielen erst so richtig im Jahrhundertsommer 2003 bewusst, als in Paris die Leichenhallen heillos überfüllt waren. „Die Stadt Paris musst eine Lebensmittelkühlhalde umfunktionieren zur Leichenlagerung“, erzählt in einem Video Franz Allerberger von der AGES, die dem Gesundheitsministerium untersteht.