Cool bleiben: Die besten Trinktipps für heiße Tage

Alkohol verdünnen

Auch Alkohol ist ein ungeeigneter Durstlöscher: "Wenn es sein muss, dann unbedingt in Maßen und am besten Sommerspritzer, also mit Wasser verdünnt." Da man auch nachts Flüssigkeit verliert, sollte ein Glas Wasser griffbereit neben dem Bett stehen.

Ob man gut hydriert ist, kann am Urin abgelesen werden: "Der Harn sollte hell sein, idealerweise fast transparent, und zwar den ganzen Tag über." Wer befürchtet, zu viel zu trinken, kann beschwichtigt werden: "Das ist theoretisch möglich – und kommt etwa bei Marathonläufen auch vor –, ist aber im Alltag eher die Ausnahme als die Regel."

Nicht nur aufs Trinken gilt es bei Hitze zu achten. Auch die Ernährung sollte angepasst werden: "Über den Schweiß verlieren wir wichtige Mineralstoffe, vor allem beim Sport. Es kann also sinnvoll sein, ein wenig salzreicher zu essen." Wasserhaltige Nahrungsmittel, etwa Melonen, Gurken oder Tomaten, können den Flüssigkeitshaushalt ebenfalls stabilisieren.