Flucht vor der Hitze bringt Comeback der Sommerfrische

Jetzt wird die „ Sommerfrische“ in die künftige Tourismusstrategie aufgenommen. „Der Begriff ist nicht altmodisch. Mit dem Begriff verbinden die Städter Kühle und Natur“, unterstreicht Christoph Madl, Chef der NÖ Werbung. Es gehe nicht mehr in erster Linie um Attraktionen, punkten könne man mit drei Faktoren: Wald, klares Wasser, Berge. Dort werden Plätze als Zufluchtsort gesucht. „Wir spüren die Entwicklung im ganzen Bundesland“, sagt Madl. Plötzlich werden auch wieder Regionen interessant, die in den vergangenen Jahrzehnten touristisch in einen Dornröschenschlaf verfallen waren. Das gilt für ganz Österreich.

Ein gutes Beispiel dafür ist der ehemalige Luftkurort Mönichkirchen im Wechselgebiet. Der blüht nun auch im Sommer auf – verbunden mit Investitionen, etwa in einen luxuriösen Campingpark. Auch der Schneeberg ist nicht mehr nur für Tagesausflügler interessant. Dort sollen am Fuße des Berges, direkt an einem Bergsee, sogar Chalets errichtet werden. Als „idyllisches Rückzugsgebiet“, wie das Projekt beworben wird.